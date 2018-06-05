В США обжаловали решение суда разблокировать ряд читателей Трампа в Twitter

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Министерство юстиции США подало жалобу на решение суда в Нью-Йорке, постановившего, что американский президент Дональд Трамп должен разблокировать в своем Twitter-аккаунте некоторых пользователей, которым он ранее закрыл доступ к своим записям, сообщает издание Politico.

Как отмечает издание, три представителя министерства в понедельник вечером по местному времени (ночь на вторник мск) подали заявление об обжаловании в Апелляционный суд второго округа от имени Трампа и директора по социальным сетям Белого дома Дэна Скавино.

Ранее Федеральный суд в Манхэттене заявил, что президент США нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям. Как написала в своем решении судья Наоми Бухвальд, решение Трампа заблокировать отдельных пользователей нарушает первую поправку к конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Иск против Трампа подали семь истцов, которых он заблокировал в Twitter, при поддержке Колумбийского университета. Министерство юстиции США тогда заявило, что не согласно с решением суда и "обдумывает дальнейшие шаги".