МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что в случае нападения на его страну Россия может лишиться ряда крупных городов.

Отвечая на вопрос, существует ли российская угроза для Эстонии, он пояснил, что "в военном смысле" подобной опасности на сегодняшний день нет. По его словам, такая ситуация стала "преимуществом" членства его страны в НАТО.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", — заявил Ильвес в интервью "Европейской правде".

При этом бывший президент подчеркнул, что "угроза" со стороны России заключается в "дискредитации" Эстонии, которая, по его словам, длится на протяжении 27 лет.

"Тяжелая форма бреда"

Эстонский экс-президент бредит, говоря о перспективах России потерять свои города в случае нападения на прибалтийскую страну, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от Омской области Олег Смолин.

"Хочется соблюдать дипломатический этикет, но это трудно. Я думаю, что это тяжелая форма бреда, причем дважды. Во-первых, в первой части, что Россия нападет на Эстонию… И это заявление направлено на то, чтобы напугать свое собственное население. Во-вторых, я думаю, что если бы случился первый бред и Россия бы напала на Эстонию, то Эстония точно не смогла бы напасть ни на Омск, ни на Томск… Я надеюсь, что в НАТО все-таки, в отличие от Эстонии, не сумасшедшие", — сказал Смолин.

Он отметил, что в Омской области есть эстонские деревни. И депутаты всегда выступали за то, чтобы люди в эстонских деревнях могли на факультативной основе при желании учить свой родной язык. "И вообще, мы исходим из того, что не надо отвечать бредом на бред. Я думаю, надо проявлять сдержанность, посмеяться и не делать ответных ходов", — добавил депутат.

Искусственная демонизация образа России

Россия не угрожает Эстонии и не собирается нападать на нее, заявления о возможной атаке со стороны РФ призваны искусственно демонизировать образ России, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления экс-президента Эстонии о возможной потере для России Санкт-Петербурга, Томска или Омска весьма странны, если не сказать безумны. Россия не угрожает и не собирается нападать на Эстонию. Все разговоры об этом — очередной миф для искусственной демонизации образа РФ. Да и если вдруг в каком-то бреду допустить реальность столкновения, неужели остаются иллюзии об исходе такой операции? Вряд ли здесь Россия будет подсчитывать потери", — заявил Слуцкий журналистам.

По его словам, остается только призвать эстонских политиков вести риторику в духе добрососедства и не эпатировать мировую общественность "маразматическими гипотезами".

"Слон и моська"

Бывшему эстонскому президенту следует перечитать басню Ивана Крылова "Слон и моська", прежде чем позволять себе "экстремистские" высказывания, заявила РИА Новости сенатор Елена Мизулина.

"Относительно экстремистских высказываний вышеупомянутого политика уместно напомнить слова из известной басни Ивана Андреевича Крылова: "Ай, моська, знать она сильна, раз лает на слона!" Рекомендую эстонскому политику ознакомиться с полным содержанием этого произведения", — сказала Мизулина, которая представляет в Совете Федерации Омскую область.

Она подчеркнула, что территория одной только Омской области втрое превышает территорию всей Эстонии. "Да и население нашей области в полтора раза превышает численность населения Эстонии. Это без учета Томской области", — сказала сенатор.

"Впору выступать в КВН"

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявления Ильвеса, отметив, что тому "впору выступать в КВН".

"Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу…" — написал сенатор.

Парламентарий заверил Ильвеса, что на Эстонию никто не собирается нападать, посоветовав бывшему главе страны "успокоиться".

"В угоду конъюнктурным интересам"

Заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией Санкт-Петербурга безответственно и сделано "в угоду конъюнктурным интересам". Такое мнение высказал в интервью РБК депутат законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок.

"Ничего общего с реальностью это заявление не имеет", — подчеркнул парламентарий.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, в свою очередь, назвал заявление Ильвеса "идиотизмом".

"У людей просто крышу сносит. Если Эстония захочет ввязаться в какой-то военный конфликт с Россией, НАТО ей этого, естественно, не позволит", — считает парламентарий.

Миролюбивый сосед

Безопасность Эстонии обеспечена не членством страны в НАТО, а миролюбивой политикой России, которая не собирается ни на кого нападать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Хочется несколько по-иному сказать. Эстония может не беспокоиться за свою безопасность не оттого, что состоит в членах НАТО, а оттого, что ее сосед Россия — миролюбивая страна и не собирается ни на кого нападать. Россия со всеми странами поддерживает дружеские отношения, но поддерживает их на взаимовыгодных условиях, когда противоположная сторона тоже слышит Россию, когда происходит двусторонний разговор. Не членство в НАТО гарантирует безопасность Эстонии, а то, что у нее такой миролюбивый сосед", — сказал Красов.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.