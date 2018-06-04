"Последнее прощай". В Сети посоветовали Порошенко выступать под фонограмму

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Испанию

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Испанию

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали речь Петра Порошенко перед украинской общиной в Испании и посоветовали главе государства выступать под фонограмму. Видео обращения президента опубликовал канал "112 Украина" в YouTube.

Во время выступления Порошенко в очередной раз обратил внимание на "уникальность" украинских вооруженных сил.

"Еще четыре года назад украинской армии не существовало, а сегодня это самая сильная, самая патриотичная, самая профессиональная армия, которая признана самой сильной в Европе за границами стран-членов НАТО и восьмой по силе и эффективности", — сказал он.

В своей речи президент вновь упомянул безвизовый режим между Украиной и странами Шенгенской зоны, введенный еще в июне 2017 года.

"Что такое безвиз для украинского народа? Это не только право свободно путешествовать. Дорогие мои, это окончательное "прощай" Советскому Союзу и Российской империи", — подчеркнул Порошенко.

Пользователи YouTube сочли слова президента слишком однообразными.

"Порошенко так часто повторяет в своих речах одно и то же, что скоро станет первым политиком, выступающим под фонограмму", — считает один из комментаторов.

Некоторые заметили, что в своих тезисах Порошенко "даже не меняет слова местами".

"Прощается, но никуда не уходит", — пошутили в комментариях.

"Как старая виниловая заевшая на одном месте пластинка", — написал один из пользователей.

Другие комментаторы посоветовали Украине перестать "прощаться".

"Ну сколько можно прощаться, идите уже куда-нибудь!" — говорится в одном из постов.

Порошенко неоднократно заявлял о "достижениях" ВСУ и называл украинскую армию "одной из самых эффективных в Европе". Кроме того, глава государства постоянно пытается попрощаться с "советским наследием".

Первое "последнее прощай" в адрес России со стороны Порошенко прозвучало в мае прошлого года — после того, как Совет министров Евросоюза одобрил решение о предоставлении Киеву безвизового режима. Глава государства тогда отметил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой. После этого украинский лидер в разных вариациях "цитировал" себя как минимум трижды.