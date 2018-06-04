Путин встретится с главами Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Пакистана

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 9 июня "на полях" саммита ШОС проведёт двусторонние встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани, а также лидерами Узбекистана, Таджикистана и Пакистана, заявил в понедельник помощник президента Юрий Ушаков.

"Планируем беседу с президентом Узбекистана (Шавкатом) Мирзиёевым, президентом Таджикистана (Эмомали) Рахмоном, президентом Ирана Роухани, президентом Пакистана (Мамнуном) Хуссейном", — сказал Ушаков журналистам.

В ходе встречи Путина и Роухани "планируется обсудить ряд вопросов региональной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", отметил он.

Как ожидается, лидеры Ирана и РФ обсудят также ход подготовки к пятому каспийскому саммиту.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в китайском Циндао 9-10 июня.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС.