Эрдоган призвал США выполнять обязательства по поставкам F-35

АНКАРА, 2 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США выполнять обязательства по соглашению на поставку истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

"Мы говорим, что США наш стратегический партнер. Но стратегический партнер не должен предлагать нам стучаться в другие двери", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер добавил, что обсуждал этот вопрос c американским президентом, также его обсуждали и делегации на переговорах.

"Если мы стратегические партнеры, то США не должны допускать в этом вопросе каких-либо юридических ошибок", — заключил Эрдоган.

Вашингтон поставил под вопрос поставки Турции F-35 на фоне того, что Анкара подписала с Москвой соглашение о покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Предполагается, что Турция купит две батареи, которые будет обслуживать местный персонал. Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве по развитию производства ЗРК в Турции.

США и представители НАТО неоднократно выражали недовольство этими договоренностями. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что если Вашингтон заблокирует поставки истребителей, то Анкара примет ответные меры. В качестве возможной альтернативы он назвал сотрудничество в этой области с Россией.