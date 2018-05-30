Турция может закупить российские истребители, если не получит F-35 от США

АНКАРА, 30 мая — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турция рассматривает в качестве альтернативы российские истребители, если США не поставят ей истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее турецкая газета Yeni Safak опубликовала информацию, согласно которой Анкара может закупить российские истребители пятого поколения Су-57 вместо американских F-35, если Соединенные Штаты заблокируют их поставки из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Нет причин, по которым США не поставят нам F-35. Мы не хотим портить отношения с нашим союзником США. Самолеты F-35 должны быть поставлены в Турцию, как и намечено. Но в случае проблем Турция не останется без альтернативы. Может купить (самолеты) и у России, и у какой-либо страны НАТО. Договор по F-35 есть, и если одна сторона из него выйдет, то необходимые шаги будут предприняты", — сказал Чавушолгу в интервью телеканалу A Haber.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял о том, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35. В ответ на это Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.