Трамп и Абэ проведут переговоры в Белом доме 7 июня

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут переговоры в Белом доме 7 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент США встретится с премьер-министром Синдзо Абэ 7 июня в Белом доме", — написала Сандерс в своем аккаунте в Twitter.

Ранее японские СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщили, что Абэ может посетить США 6-7 июня, чтобы провести встречу с Трампом. Предполагается, что на встрече с американским лидером премьер-министр Японии еще раз сверит позиции двух стран по вопросу вокруг КНДР и обсудит усиление координации с США в решении проблемы японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 1970–1980-е годы.