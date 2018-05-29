Грузия начала процедуры по разрыву дипотношений с Сирией

ТБИЛИСИ, 29 мая — РИА Новости. Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией. Об этом заявил заместитель главы МИД Давид Дондуа.

Таким образом в Тбилиси ответили на решение Дамаска признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Реакция Цхинвала

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев приветствовал инициативу сирийских властей.

"Подготовительный процесс длился несколько лет, и работа в этом направлении продолжается. Поиск новых друзей на разных континентах идет постоянно", — отметил Медоев в интервью агентству Sputnik Южная Осетия.

Он рассказал, что накануне в Италии заключили соглашение между Цхинвалом и городом Градара о взаимодействии в области экономики, культуры и студенческих обменов.

"Это был очень хороший визит", — заключил дипломат.

Власти Южной Осетии объявили, что рассмотрят вопрос об открытии посольства в Дамаске.

Конструктивное решение

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, в свою очередь, назвал решение Дамаска знаковым событием.

По его словам, инициатива Дамаска полностью укладывается в нормы международного права и Устав ООН.

"Сирийский народ понимает, с одной стороны, всю сложность ситуации, в том числе на Кавказе. Потому что Кавказ находится достаточно близко к САР. Мне кажется, (президент Сирии) Башар Асад на верном пути. Кроме того, люди понимают — у них есть главное право, закрепленное в Уставе ООН: право на самоопределение, оно является основополагающим", — отметил политолог.

Пятидневная война

Грузия в 2008 году атаковала Южную Осетию и разрушила часть ее столицы. В ответ на агрессию против мирного населения Россия ввела войска и вытеснила силы противника.

После "пятидневной войны" Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, ранее подчинявшихся Тбилиси.

Бывшие автономии выбрали путь независимости. При этом власти республик объявили приоритетом создание союзного государства с Россией.