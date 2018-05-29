Эксперт: признание Сирией Абхазии и Южной Осетии – знаковое событие

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik назвал это абсолютно логичным и конструктивным решением.

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, говорится в сообщениях на сайтах МИД республик.

Стороны заявили о приверженности основополагающим принципам международного права и стремлении к сотрудничеству.

Дамаск и Цхинвал, а также Дамаск и Сухум объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств.

При этом они ссылаются на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.

Независимость Южной Осетии и Абхазии также признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу.

Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев уже прокомментировал решение Дамаска.

"Подготовительный процесс длился несколько лет, и работа в этом направлении продолжается. Поиск новых друзей на разных континентах идет постоянно. Накануне в Италии мы заключили соглашение между городом Цхинвал и городом Градара о взаимодействии в области экономики и культуры, студенческих обменов и так далее. Это был очень хороший визит", – отметил дипломат в интервью агентству Sputnik Южная Осетия.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что инициатива Дамаска полностью укладывается в нормы международного права и Устав ООН.

"Это, безусловно, знаковое событие. Оно свидетельствует о том, что сирийский народ понимает, с одной стороны, всю сложность ситуации, в том числе на Кавказе. Потому что Кавказ находится достаточно близко к САР. Мне кажется, (президент Сирии) Башар Асад на верном пути. Кроме того, люди понимают – у них есть главное право, закрепленное в Уставе ООН: право на самоопределение, оно является основополагающим. И с этой точки зрения признание Абхазии и Южной Осетии народом Сирии является абсолютно правильным, логичным и конструктивным, и главное – находится в рамках международного права и Устава ООН. И мы можем это только приветствовать", – сказал Александр Гусев.

Грузинские войска в 2008 году атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Защищая жителей республики, Россия ввела туда войска и вытеснила грузинских военных.

Россия оказывает Цхинвалу помощь в восстановлении экономики. Получает помощь России и другая бывшая грузинская автономия – Абхазия.

После "пятидневной войны" в Южной Осетии Россия признала суверенитет обеих бывших автономий, ранее входивших в состав Грузии. После чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!