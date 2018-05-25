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Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу британского МИД

14:2425.05.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов. Архивное фотоПранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу МИД Великобритании Бориса Джонсона. Они вели разговор от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его переводчика.

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Пранкеры Вован и Лексус заявили, что поговорили с главой ОЗХО
Запись опубликована на YouTube.

В ходе диалога Джонсон заявил, что Лондон изучает возможность введения новых санкций против российских олигархов.

"Русским следует знать, что Великобритания будет жестко противостоять им. Мы продолжим усиливать нажим на некоторых олигархов, окружающих Путина. Думаю, наиболее эффективной мерой было бы введение санкций не только за Украину, но и в отношении таких лиц, как Дерипаска и "Русал", — заявил он.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что санкции введут не против всех состоятельных россиян, которые живут в Великобритании.

"Брось камень в Кенсингтон — и попадешь в олигарха. Но некоторые из них близки к Путину, а некоторые нет", — добавил Джонсон.

Превратили все в шапито

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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По словам пранкеров, разговор длился около двадцати минут. Министр понял, что его разыгрывают, когда они "решили превратить все в шапито" и стали шутить над ним.

Владимир Кузнецов добавил, что они успели обсудить дело Скрипалей, Сирию и выход США из ядерной сделки по Ирану.

"В самом разговоре Джонсон был дипломатичен, думаю потому, что премьер Армении ему был не знаком, и у него не было четкого понимания, как себя с ним вести: будет он за Россию или против", — рассказал Вован.

Кузнецов добавил, что они пошутили над Джонсоном, сыграв на "зацикленности британцев по поводу вмешательства России во все дела"

"Мы решили на этом сыграть и рассказали Борису, что якобы Ксения Собчак приезжала в Великобританию и привезла лейбористам деньги от президента Путина в противовес Терезе Мэй. Он воспринял это всерьез, сказал, что это важная информация и он передаст ее спецслужбам. Тогда, чтобы совсем все превратить в шапито, мы ему сказали, что президента Украины Порошенко в Польше тоже отравили, но у него был с собой антидот — аппарат "Опохмел". Джонсон несколько раз повторил это название, понял, что что-то не то, и замолчал", — рассказал пранкер.

"Детский поступок"

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
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В британском МИД подтвердили, что Джонсона разыграли пранкеры.

"Министр понял, что речь о фабрикации, и завершил звонок. Мы проверили его и сразу поняли, что это звонок от пранкера", — заявил РИА Новости представитель ведомства.

По его словам, подобный розыгрыш — это детский поступок, который говорит об отсутствии серьезности звонящего и людей, стоящих за ним.

Проявление некомпетентности

В свою очередь, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, назвал реакцию Лондона неадекватной и вызывающей недоумение.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
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"В современной жизни троллинг, интернет-розыгрыши, деятельность пранкеров — это обыденные вещи, и, как правило, никто на такое не обращает серьезного внимания", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это проявление некомпетентности.

"Нервная позиция Лондона в отношении розыгрыша пранкеров, мне кажется, говорит об очень высоком градусе русофобии, которой заражено британское правительство", — заключил эксперт.

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