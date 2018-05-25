Политолог: реакция Лондона на розыгрыш показывает градус русофобии

В Лондоне идет разбирательство по поводу розыгрыша российскими пранкерами главы британского МИД Бориса Джонсона, сообщили СМИ. Обвинять в этом звонке российское государство – некомпетентно, отметил политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

В Лондоне не оценили шутку российских пранкеров с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Глава пресс-службы премьер-министра Терезы Мэй заявила, что сейчас идет расследование, как такое могло произойти, пишет The Guardian.

Также источники в британском дипломатическом ведомстве заявили изданию, что разговор Джонсона с Вованом и Лексусом – это "отчаянная попытка Кремля сохранить лицо после обвинений в атаке на Скрипалей".

Пранкеры вели разговор от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его переводчика. Запись опубликована на YouTube.

В ходе этой беседы Борис Джонсон сообщил, что Лондон изучает возможность введения новых санкций против состоятельных россиян. "Мы продолжим усиливать нажим на некоторых олигархов, окружающих Путина. Думаю, наиболее эффективной мерой было бы введение санкций не только за Украину, но и в отношении таких лиц, как Дерипаска и "Русал", – заявил Джонсон.

При этом министр отметил, что санкции введут не против всех состоятельных россиян, которые живут в Великобритании. "Брось камень в Кенсингтон – и попадешь в олигарха. Но некоторые из них близки к Путину, а некоторые нет", – отметил он.

Реакцию Лондона на розыгрыш пранкеров прокомментировал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Такая неадекватная реакция со стороны официального Лондона вызывает недоумение, поскольку в современной жизни троллинг, интернет-розыгрыши, деятельность пранкеров – это обыденные вещи, и, как правило, никто на такое не обращает серьезного внимания. Да, это граждане РФ, но они не государственные служащие, не политики – это частные лица. Очевидно, официальному Лондону нужно обращаться не к РФ, а разобраться в себе и понять, что же происходит с правительством, если его ведущие представители рассуждают так, что потом официальному Лондону становится стыдно. С моей точки зрения, это проявление некомпетентности. Нервная позиция Лондона в отношении розыгрыша пранкеров, мне кажется, говорит об очень высоком градусе русофобии, которой заражено британское правительство", – сказал Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

Представитель МИД Великобритании подтвердил РИА Новости, что разговор пранкеров с Борисом Джонсоном действительно был. Темами стали ситуация вокруг инцидента в Солсбери и отношения с Россией. Как рассказал собеседник агентства, "министр понял, что его разыгрывают, и завершил звонок".

Однако, как заявил Владимир Кузнецов (Вован), Джонсон догадался о розыгрыше только после того, как звонившие превратили разговор в шоу: начали рассказывать про отравление Порошенко и особый антидот – аппарат "Опохмел".

Кузнецов также рассказал, что во время разговора они сыграли на "зацикленности британцев по поводу вмешательства России во все дела". Пранкеры рассказали главе МИД, что "якобы Ксения Собчак приезжала в Великобританию и привезла лейбористам деньги от президента Путина в противовес Терезе Мэй". Джонсон воспринял эту информацию всерьез и пообещал доложить об этом спецслужбам.

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