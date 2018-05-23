В ДНР рассказали о срыве плана ВСУ занять Горловку

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ДНР сорвала планы Киева занять Горловку, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, ополченцы уничтожили танк, БМП силовиков и станцию контрбатарейной борьбы.
Ранее оперативное командование заявило о попытке наступления украинских силовиков в районе Горловки. Сообщалось, что погиб один ополченец, троих взяли в плен, потери силовиков составили пять человек.
Позже Басурин заявил о новой атаке под Горловкой, в результате которой были убиты десять бойцов ВСУ.
Мнение политологов
"При этом если мы посмотрим, то увидим, что эти циклы все время связаны с каким-то определенным внешнеполитическим давлением, в том числе в отношении России", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его мнению, сейчас это связано с предстоящим Чемпионатом мира по футболу
В свою очередь, кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиал РАНХиГС при Президенте России Сергей Козлов отметил, что это обострение в Донбассе не первое за последнее время, но самое масштабное.
"Несмотря на заключение Минских соглашений, боевые действия никогда, по большому счету, не прекращались", — заявил он в эфире радио Sputnik.
"Как только затихнут боевые действия, сразу все вопросы о том тяжелом положении, в котором существует украинское общество, будут заданы официальному Киеву", — подчеркнул эксперт.
Поэтому, как считает Козлов, пока идут боевые действия, у киевских властей есть возможность перекладывать всю ответственность на "российскую агрессию".
По словам политолога, нынешнее обострение связано с предстоящей встречей в нормандском формате
"Здесь украинской стороне необходимо продемонстрировать, что это Россия ведет агрессивные действия, хотя инициатором обострения была сама Украина", — добавил он.
Второй причиной обострения конфликта Козлов назвал стартовавшую президентскую предвыборную кампанию.
Ситуация на Донбассе
Ситуация на линии соприкосновения обострилась на минувших выходных, когда ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка.
Как сообщили в ДНР, силовики использовали запрещенные международными соглашениями боеприпасы со шрапнелью, а также начали переброску запрещенных минскими договоренностями вооружений на линию соприкосновения.
Накануне в ДНР заявили о новом нападении силовиков в районе Горловки. ВСУ потеряли около десяти человек убитыми, уничтожены танк и БМП. Вооруженные силы ДНР полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения, добавили в штабе.
Также источник в штабе Операции объединенных сил рассказал, что украинские силовики хотят затянуть петлю вокруг Донецка.