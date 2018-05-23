В ДНР рассказали о срыве плана ВСУ занять Горловку

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ДНР сорвала планы Киева занять Горловку, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В районе Гольмовского враг потерял более пяти убитыми, а также один миномет. В районе Чигарей украинские силовики вывезли 13 двухсотых (погибших. — Прим. ред.) и более 20 раненых", — сказал он.

По его словам, ополченцы уничтожили танк, БМП силовиков и станцию контрбатарейной борьбы.

Ранее оперативное командование заявило о попытке наступления украинских силовиков в районе Горловки. Сообщалось, что погиб один ополченец, троих взяли в плен, потери силовиков составили пять человек.

Позже Басурин заявил о новой атаке под Горловкой, в результате которой были убиты десять бойцов ВСУ.

Мнение политологов

Как считает политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов, обострения в Донбассе связаны с определенной цикличностью.

"При этом если мы посмотрим, то увидим, что эти циклы все время связаны с каким-то определенным внешнеполитическим давлением, в том числе в отношении России", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, сейчас это связано с предстоящим Чемпионатом мира по футболу

В свою очередь, кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиал РАНХиГС при Президенте России Сергей Козлов отметил, что это обострение в Донбассе не первое за последнее время, но самое масштабное.

"Несмотря на заключение Минских соглашений, боевые действия никогда, по большому счету, не прекращались", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, это отражает стремление Киева поддерживать конфликт в вялотекущем состоянии для того, чтобы украинское общество оставалось мобилизованным.

"Как только затихнут боевые действия, сразу все вопросы о том тяжелом положении, в котором существует украинское общество, будут заданы официальному Киеву", — подчеркнул эксперт.

Поэтому, как считает Козлов, пока идут боевые действия, у киевских властей есть возможность перекладывать всю ответственность на "российскую агрессию".

По словам политолога, нынешнее обострение связано с предстоящей встречей в нормандском формате

"Здесь украинской стороне необходимо продемонстрировать, что это Россия ведет агрессивные действия, хотя инициатором обострения была сама Украина", — добавил он.

Второй причиной обострения конфликта Козлов назвал стартовавшую президентскую предвыборную кампанию.

Ситуация на Донбассе

"Единственным аргументом, который может каким-то образом консолидировать пропрезидентскую поддержку, является продолжение войны и заявления о том, что якобы именно Порошенко — тот президент, который сдерживает "российскую агрессию", — заключил аналитик.

Ситуация на линии соприкосновения обострилась на минувших выходных, когда ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка.

Как сообщили в ДНР, силовики использовали запрещенные международными соглашениями боеприпасы со шрапнелью, а также начали переброску запрещенных минскими договоренностями вооружений на линию соприкосновения.

Накануне в ДНР заявили о новом нападении силовиков в районе Горловки. ВСУ потеряли около десяти человек убитыми, уничтожены танк и БМП. Вооруженные силы ДНР полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения, добавили в штабе.

Также источник в штабе Операции объединенных сил рассказал, что украинские силовики хотят затянуть петлю вокруг Донецка.