"Иллюстрация единого сценария". Политолог об обострении в Донбассе

В ДНР сообщили, что сорвали план украинских силовиков занять Горловку. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, по его мнению, может быть связано обострение ситуации на юго-востоке Украины.

Около 20 украинских силовиков погибли при попытке наступления под Горловкой за минувшие сутки, планы Киева по занятию населенного пункта сорваны, заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее оперативное командование заявило о попытке наступления украинских силовиков в районе Горловки – один ополченец был убит, трое взяты в плен, потери силовиков составили пять человек. Позже Басурин заявил о новой атаке под Горловкой, в результате которой противник потерял около 10 человек.

"В районе Гольмовского (поселок в подконтрольной ДНР Горловке – ред.) враг потерял более пяти убитыми, а также один миномет. В районе Чигарей украинские силовики вывезли 13 двухсотых (погибших – ред.) и более 20 раненных", – сказал Басурин.

По его словам, силам ДНР удалось сорвать план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку.

Басурин также сообщил, что ополченцы уничтожили танк, БМП украинских силовиков и станцию контрбатарейной борьбы, "с помощью которой украинские силовики корректировали огонь артиллерии по мирным жителям".

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik предположил, с чем связано обострение ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что Киев в данном случае принимает решения отнюдь не самостоятельно.

"Обострения в Донбассе связаны с определенной цикличностью. При этом если мы посмотрим, то увидим, что эти циклы все время связаны с каким-то определенным внешнеполитическим давлением, в том числе в отношении России. Мне кажется, в данном случае одним из факторов является готовящийся Чемпионат мира по футболу. В этой связи закручиваются различные линии – британская линия, связанная с немного подзатихшим сейчас "делом Скрипалей", отдельно есть линия, связанная с давлением на российских бизнесменов через санкционные списки… И просто Украине в этом всем отведена роль такого "застрельщика", "зачинщика". И я думаю, что обострение в Донбассе – это просто иллюстрация единого сценария", – сказал Семен Уралов.