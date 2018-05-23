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Политолог рассказал, с чем связано новое обострение в Донбассе

08:3423.05.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВывеска на въезде в ГорловкуВывеска на въезде в Горловку
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В ДНР сообщили, что сорвали план украинских силовиков занять Горловку. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у Киева есть причины поддерживать вялотекущий конфликт.

Под Горловкой за сутки при попытке наступления погибли около двадцати украинских силовиков. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, силы ДНР сорвали план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку. Басурин также сообщил, что ополченцы уничтожили танк, БМП и станцию контрбатарейной борьбы, "с помощью которой украинские силовики корректировали огонь артиллерии по мирным жителям".

Ранее о целях наступления силовиков изданию "Страна.ua" рассказал источник в штабе Операции объединенных сил. По его словам, они хотят "затянуть петлю" вокруг Донецка.

"Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город", — отметил офицер. Он считает Горловку стратегической точкой для наступления на Дебальцево и Енакиево, а потом — на Донецк.

"ВСУ формально не нарушает Минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне. И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", — добавил офицер.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов прокомментировал ситуацию.

"Обострение ситуации на линии соприкосновения – далеко не первое за последние месяцы, но, пожалуй, самое масштабное. Несмотря на заключение Минских соглашений, боевые действия никогда, по большому счету, не прекращались. Это отражает стремление Киева поддерживать конфликт в вялотекущем состоянии для того, чтобы поддерживать украинское общество в мобилизованном состоянии. Как только затихнут боевые действия, сразу все вопросы о том тяжелом положении, в котором существует украинское общество, будут заданы официальному Киеву. До этой поры, пока идут боевые действия, у киевских властей есть возможность перекладывать всю ответственность на "российскую агрессию", как они это называют", — сказал Сергей Козлов.

Он объяснил, с чем, по его мнению, может быть связано нынешнее обострение, и почему поддержание конфликта выгодно Киеву.

"Нынешнее обострение связано с двумя важными факторами, которые определяют внешне- и внутриполитическую ситуацию на Украине. Во-первых, это готовящаяся встреча в нормандском формате. Здесь украинской стороне необходимо продемонстрировать, что это Россия ведет агрессивные действия, хотя инициатором обострения была сама Украина. И второй момент: стартовавшая президентская предвыборная кампания. И здесь единственным аргументом, который может каким-то образом консолидировать пропрезидентскую поддержку, является продолжение войны и заявления о том, что якобы именно Порошенко – тот президент, который сдерживает "российскую агрессию", — полагает Сергей Козлов.

Ситуация на линии соприкосновения обострилась на минувших выходных, когда ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка. Вооруженные силы ДНР отбили нападение и сейчас полностью контролируют ситуацию, добавили в штабе.

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