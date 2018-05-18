Исламский мир не сдал экзамен по Иерусалиму, заявил Эрдоган

АНКАРА, 18 мая — РИА Новости. Исламский мир не справился с экзаменом по Иерусалиму, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недостаточно резкую реакцию мусульманских стран на перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"Иерусалим — это не просто город. Это символ для мусульман, это экзамен. Исламский мир этот экзамен не сдал. И весь мир его тоже не сдал, ООН не смогла эффективно противостоять шагу, который совершили США. Мы, мусульмане, ничего не делаем, кроме того что осуждаем", — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на многотысячном митинге протеста против действий Израиля в секторе Газа. Трансляцию вел телеканал NTV

По словам Эрдогана, "если мусульмане станут едиными и вместе встанут против гнета, то безрассудство Израиля долго не продлится". При этом турецкий лидер добавил, что нельзя отождествлять еврейский народ с сионистами, а американцев призвал "возвысить голос против ошибок, которые совершает руководство США".

"Это единственная страна, которая блокирует решения Совбеза ООН по Иерусалиму", — подчеркнул президент Турции.

На фоне переноса американского посольства в Иерусалим в секторе Газа начались акции протеста. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам беспорядков. В результате, по последним данным, погибли более 60 палестинцев.

Эрдоган назвал эти действия геноцидом и объявил в Турции трехдневный траур. Кроме того, Анкара отозвала для консультаций своих послов в США и Израиле, а израильскому послу предложила покинуть страну.