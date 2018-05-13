Киеву не удалось дискредитировать День Победы, заявили в российском МИД

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Все попытки переписать историю Великой Победы, стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал, говорится в комментарии МИД РФ в связи с празднованием Днем Великой Победы на Украине.

"Пребывающие в русофобском угаре украинские власти продолжают политику исторического ревизионизма, целенаправленно искажая новейшую летопись страны на свой националистический лад. Особое значение в Киеве придают переписыванию событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., колоссальное историческое наследие которой является "костью в горле" для нынешних политических деятелей Украины. Празднованию Дня Победы и в нынешнем году украинское руководство в очередной раз попыталось придать антироссийское звучание, выворачивая наизнанку значение великой для наших народов даты 9 Мая", — отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что "извращенная трактовка итогов Великой Отечественной войны, безудержное восхваление нацистских приспешников, обеление памяти пособников фашистов из числа Украинской повстанческой армии, по сути — ни что иное как глумление над памятью народа Украины, который понес огромные потери в борьбе с "коричневой чумой"".

В министерстве напомнили о нападении 9 мая на российского дипломата, руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева и на известную украинскую правозащитницу Елену Бережную. Уличные "патриоты" "глумились над ветеранами и пожилыми людьми, выкрикивая хамские лозунги", говорится в комментарии.

"Подобная вакханалия имела целью максимально принизить значение праздника Победы, запугать украинское общество, отбить у него желание принимать участие в массовых памятных акциях", — считают в МИД РФ.

Однако, как отмечается в сообщении, "кампания по дискредитации Дня Победы провалилась", 9 мая тысячи украинцев приняли участие в памятных мероприятиях и возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам.

"Становится все более очевидно, что националистическая "прививка" народу Украины, дозу которой киевские власти постоянно пытаются наращивать, уже не действует. Убеждены, что все их попытки переписать историю Великой Победы, стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал", — подчеркивается в сообщении ведомства.