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В мире

Киеву не удалось дискредитировать День Победы, заявили в российском МИД

Сюжет:
День Победы - 2018 (154)
11:4013.05.2018
(обновлено: 12:05 13.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Все попытки переписать историю Великой Победы, стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал, говорится в комментарии МИД РФ в связи с празднованием Днем Великой Победы на Украине.

Офис канала Интер в Киеве. архивное фото
© РИА Новости
Украинский "Интер" проверят из-за заявления ведущих ко Дню Победы
"Пребывающие в русофобском угаре украинские власти продолжают политику исторического ревизионизма, целенаправленно искажая новейшую летопись страны на свой националистический лад. Особое значение в Киеве придают переписыванию событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., колоссальное историческое наследие которой является "костью в горле" для нынешних политических деятелей Украины. Празднованию Дня Победы и в нынешнем году украинское руководство в очередной раз попыталось придать антироссийское звучание, выворачивая наизнанку значение великой для наших народов даты 9 Мая", — отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что "извращенная трактовка итогов Великой Отечественной войны, безудержное восхваление нацистских приспешников, обеление памяти пособников фашистов из числа Украинской повстанческой армии, по сути — ни что иное как глумление над памятью народа Украины, который понес огромные потери в борьбе с "коричневой чумой"".

В министерстве напомнили о нападении 9 мая на российского дипломата, руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева и на известную украинскую правозащитницу Елену Бережную. Уличные "патриоты" "глумились над ветеранами и пожилыми людьми, выкрикивая хамские лозунги", говорится в комментарии.

Участники акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине более 400 тысяч человек вышли на мероприятия в честь Дня Победы
"Подобная вакханалия имела целью максимально принизить значение праздника Победы, запугать украинское общество, отбить у него желание принимать участие в массовых памятных акциях", — считают в МИД РФ.

Однако, как отмечается в сообщении, "кампания по дискредитации Дня Победы провалилась", 9 мая тысячи украинцев приняли участие в памятных мероприятиях и возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам.

"Становится все более очевидно, что националистическая "прививка" народу Украины, дозу которой киевские власти постоянно пытаются наращивать, уже не действует. Убеждены, что все их попытки переписать историю Великой Победы, стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал", — подчеркивается в сообщении ведомства.

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© Ruptly
"Бессмертный полк" - 2018: как проходила акция в разных городах 9 мая
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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comissarkattani
А в России что? Победу Социализма на Фашизмом превратили в Победу наших дедов за Русский мир. А на бессмертный полк через пару лет будут выходить с портретами Ильи Муромца и Маннерге́йма , Добрыни Никитича и Николая Кровавого. В каждой республике бывшего СССР приватизация Победы прошла со своими причудами.
12:23
13.05.2018
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lyteanes1
К сожалению, украинского Народа, как такового нет и не было: были Русские, сбегавшие на Окраину России от Власти!
Украинское Общество антигосударственно по своей сути: доказательство - огромный процент работающих за Кордоном, тогда как земля украинская настолько плодородна, как говорили в старину, "палку в землю воткни, и та зацветёт"!
12:20
13.05.2018
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