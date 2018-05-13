Киеву не удалось дискредитировать День Победы, заявили в российском МИД

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Все попытки переписать историю Великой Победы, стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал, говорится в комментарии МИД РФ в связи с празднованием Днем Великой Победы на Украине.
Там подчеркнули, что "извращенная трактовка итогов Великой Отечественной войны, безудержное восхваление нацистских приспешников, обеление памяти пособников фашистов из числа Украинской повстанческой армии, по сути — ни что иное как глумление над памятью народа Украины, который понес огромные потери в борьбе с "коричневой чумой"".
В министерстве напомнили о нападении 9 мая на российского дипломата, руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева и на известную украинскую правозащитницу Елену Бережную. Уличные "патриоты" "глумились над ветеранами и пожилыми людьми, выкрикивая хамские лозунги", говорится в комментарии.
Однако, как отмечается в сообщении, "кампания по дискредитации Дня Победы провалилась", 9 мая тысячи украинцев приняли участие в памятных мероприятиях и возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам.
"Становится все более очевидно, что националистическая "прививка" народу Украины, дозу которой киевские власти постоянно пытаются наращивать, уже не действует. Убеждены, что все их попытки переписать историю Великой Победы, стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал", — подчеркивается в сообщении ведомства.