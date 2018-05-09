Пушков высмеял Порошенко, "подписавшего" акт о капитуляции Германии

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал в твиттере сообщение о "подписании" главой Украины Петром Порошенко акта о капитуляции Германии.

В среду утром телеканал "Прямой" сообщил о присутствии Порошенко при подписании Германией акта о капитуляции. Предположительно редакторы имели в виду участие президента в акции "Первая минута мира", но неграмотно сформулировали предложение.

Пушков вспомнил предыдущее заявление украинского лидера, назвавшего основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".

"Из этой несомненной сенсации следует, что ему сегодня как минимум 93-95 лет. Это также подтверждает его тезис, что "древнеукраинские князья" издавна оказывали решающее влияние на судьбы Европы", — написал сенатор.

Ранее Порошенко заявил, что нацизм победил "прежде всего украинский солдат". В Совфеде его упрекнули в безнравственности, подчеркнув, что отделять украинских солдат от остальных советских воинов нельзя.