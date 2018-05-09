Украинский канал сообщил, что Порошенко подписал акт о капитуляции Германии

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В эфире украинского телеканала "Прямой" появилась надпись о том, что Петр Порошенко присутствовал при подписании Германией акта о капитуляции.

"Акция "Первая минута мира", посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко", — говорится в сообщении канала.

На фрагмент обратил внимание пользователь Facebook Алексей Мустафин. "Что, и Порошенко тоже? Только этого нам не хватало", — написал он на немецком.

По всей видимости, редакторы канала имели в виду участие Порошенко в акции "Первая минута мира".

Во время мероприятий ко Дню Победы украинский президент заявил, что без миллионов солдат-украинцев мировая война бы не закончилась.