Си Цзиньпин призвал Трампа учитывать интересы КНДР

ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал учитывать оправданную озабоченность КНДР своей безопасностью, сообщает Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что Вашингтон и Пхеньян будут выстраивать взаимное доверие и сообща продвигать процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова.
Председатель КНР выразил готовность китайской стороны прилагать активные усилия и играть конструктивную роль в денуклеаризации полуострова, а также в установлении устойчивого и продолжительного мира в регионе.