Си Цзиньпин призвал Трампа учитывать интересы КНДР

Отказ КНДР от ядерных и ракетных испытаний (72)

ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал учитывать оправданную озабоченность КНДР своей безопасностью, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил позицию Китая относительно проблемы Корейского полуострова. Он подчеркнул, что китайская сторона поддерживает встречу лидеров США и КНДР, надеется, что стороны пойдут навстречу друг другу, будет учитываться законная озабоченность северокорейской стороны своей безопасностью", — говорится в сообщении телеканала.

Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что Вашингтон и Пхеньян будут выстраивать взаимное доверие и сообща продвигать процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова.

Председатель КНР выразил готовность китайской стороны прилагать активные усилия и играть конструктивную роль в денуклеаризации полуострова, а также в установлении устойчивого и продолжительного мира в регионе.