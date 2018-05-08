В офисе Мэй прокомментировали высказывания Джонсона по Brexit

ЛОНДОН, 8 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй полностью доверяет главе МИД Борису Джонсону, заявил во вторник журналистам официальный представитель офиса британского премьера, комментируя очередной скандал вокруг министра.

Ранее Джонсон заявил, что обсуждаемые в данный момент предложения по таможенному партнерству с ЕС после Brexit "безумны" и приведут к возникновению "целой бюрократической сети". Между тем, вариант, о котором он говорил, по некоторым данным, поддерживала премьер, так что заявления Джонсона многими были восприняты как выпад министра против непосредственного руководителя.

"Премьер полностью доверяет министру иностранных дел", — заверил представитель офиса премьера.

Он подтвердил, что вопросы касательно будущих таможенных договоренностей сохраняются и что ЕС заблокировал два ранее предложенных варианта. При этом тема Brexit на сегодняшнем заседании кабмина не поднималась, отметил он.

Джонсон нередко оказывается в центре скандалов из-за своих высказываний, провоцируя каждый раз новую волну предположений, что он сам претендует на кресло премьер-министра.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.