Узбекистан и Турция подписали документы по борьбе с преступностью

ТАШКЕНТ, 30 апр — РИА Новости. Министерства и ведомства Узбекистана и Турции в понедельник подписали документы по борьбе с преступностью и финансированием терроризма по итогам переговоров президентов двух стран Шавката Мирзиеева и Тайипа Эрдогана, сообщает корреспондент РИА Новости.

Эрдоган в воскресенье прибыл в Узбекистан с трехдневным госвизитом.

В частности, министерства внутренних дел Узбекистана и Турции подписали межправительственное соглашение о борьбе с преступностью, указывается в перечне подписанных документов.

Кроме того, Генеральная прокуратура Узбекистана и Комитет по расследованию финансовых преступлений при министерстве финансов Турции подписали меморандум о взаимопонимании по обмену оперативной информацией о доходах, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Генеральная прокуратура Узбекистана и министерство юстиции Турции подписали межправительственный договор об экстрадиции.

Президент Турции в понедельник также выступит на совместном заседании палат парламента Узбекистана. На 1 мая запланирована поездка Эрдогана в Бухару.

Эрдоган посещал Узбекистан в ноябре 2016 года. В Самарканде он провел рабочую встречу с президентом Узбекистана. Стороны тогда договорились разработать "дорожную карту" по развитию двустороннего сотрудничества.

Мирзиеев в конце октября 2017 года посетил Турцию с визитом. Это был первый визит главы Узбекистана в эту страну за 18 лет. В ходе переговоров стороны подписали более 20 документов о развитии сотрудничества, а также соглашения и контракты на сумму более 3,5 миллиарда долларов.