В Госдуме прокомментировали план депутата Рады забрать Крымский мост

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик высмеял заявление депутата Рады Рефата Чубарова о желании забрать Крымский мост в качестве котрибуции. Белик отметил, что с самого начала стройки украинские политики утверждали, что моста не будет, что Россия рисует его в графическом редакторе и монтирует видеоролики.
"Украинские политики могут в том же Photoshop себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций и чего угодно подобного", — рассказал Белик в интервью RT.
По его словам, украинские власти не сделали ничего для развития Крыма за все время, пока полуостров был под их контролем.
Лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров известен своими антироссийскими выпадами. Так, именно он был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма.
Наглость украинских властей
"Это именно наглость, и понятен расчет — меньше 50 дней у нас осталось до начала чемпионата мира по футболу", — сказал он в эфире радио Sputnik.
По его словам, российское руководство принимает все меры для того, чтобы все прошло благополучно.
"Понятно, что забот хватает и без этого. Именно на это и рассчитывает Киев в своих наглых действиях: это захват корабля "Норд", аресты российских граждан", — заключил политолог.
Киев не может смириться с реальностью
По мнению политического аналитика, публициста Владислава Гулевича, киевским политикам, очевидно, трудно смириться с объективной реальностью.
"Сначала украинская сторона говорила, что никакого моста через Керченский пролив не будет", — заявил он в эфире радио Sputnik.
"Теперь же украинская сторона вынуждена признать, что мост появился, что плиты под ним не разошлись, и даже хочет получить мост себе в собственность", — добавил Гулевич.
Теперь, когда мост построен, в Киеве опять пытаются выдать желаемое за действительное, добавил он.
"Конечно, заявления о том, что Россия должна передать мост Украине в качестве компенсации — это не более чем популизм, рассчитанный на внутреннюю аудиторию", — считает политолог.
Украина практически тотально зависит от Запада, а такие заявления делаются, чтобы привлечь внимание международного сообщества к Крыму, добавил он.
"Вялотекущая политическая шизофрения"
Заместитель руководителя Общественной палаты Крыма политолог Александр Форманчук отметил, что успехи в строительстве Крымского моста вызывают на Украине острую реакцию
По его словам, в Киеве было много разговоров о том, что Россия не способна построить мост.
"Думаю, что это весеннее обострение вялотекущей политической шизофрении", — добавил Форманчук.
*Экстремистская организация, запрещенная в России