В Госдуме прокомментировали план депутата Рады забрать Крымский мост

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик высмеял заявление депутата Рады Рефата Чубарова о желании забрать Крымский мост в качестве котрибуции. Белик отметил, что с самого начала стройки украинские политики утверждали, что моста не будет, что Россия рисует его в графическом редакторе и монтирует видеоролики.

В интервью сетевому изданию "Обозреватель" Чубаров предложил создать "специальный международный консорциум" для эксплуатации Крымского моста. По его мнению, Россия должна передать мост этой структуре в виде компенсации за "оккупацию" полуострова. Также он предложил отслеживать и "публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий" каждому человеку, посещающему Крым. Поездки на полуостров Чубаров назвал "незаконными". Введение санкций в отношении людей, которые едут в Крым, уже обсуждают с "некоторыми правоохранительными структурами", рассказал он.

"Украинские политики могут в том же Photoshop себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций и чего угодно подобного", — рассказал Белик в интервью RT.

По его словам, украинские власти не сделали ничего для развития Крыма за все время, пока полуостров был под их контролем.

Лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров известен своими антироссийскими выпадами. Так, именно он был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма.

Наглость украинских властей

Российские эксперты сразу отреагировали на предложение украинского депутата. Так, крымский политолог Владимир Джаралла считает, что за "безумными заявлениями" Киева стоят "политические кураторы из американского посольства".

"Это именно наглость, и понятен расчет — меньше 50 дней у нас осталось до начала чемпионата мира по футболу", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его словам, российское руководство принимает все меры для того, чтобы все прошло благополучно.

"Понятно, что забот хватает и без этого. Именно на это и рассчитывает Киев в своих наглых действиях: это захват корабля "Норд", аресты российских граждан", — заключил политолог.

Киев не может смириться с реальностью

По мнению политического аналитика, публициста Владислава Гулевича, киевским политикам, очевидно, трудно смириться с объективной реальностью.

"Сначала украинская сторона говорила, что никакого моста через Керченский пролив не будет", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Потом, по его словам, в Киеве начали утверждать, что мост скоро развалится из-за движения тектонических плит.

"Теперь же украинская сторона вынуждена признать, что мост появился, что плиты под ним не разошлись, и даже хочет получить мост себе в собственность", — добавил Гулевич.

Теперь, когда мост построен, в Киеве опять пытаются выдать желаемое за действительное, добавил он.

"Конечно, заявления о том, что Россия должна передать мост Украине в качестве компенсации — это не более чем популизм, рассчитанный на внутреннюю аудиторию", — считает политолог.

Украина практически тотально зависит от Запада, а такие заявления делаются, чтобы привлечь внимание международного сообщества к Крыму, добавил он.

"Вялотекущая политическая шизофрения"

"Но, думаю, международное сообщество само прекрасно понимает, что Крым к Украине уже не вернется", — заключил Гулевич.

Заместитель руководителя Общественной палаты Крыма политолог Александр Форманчук отметил, что успехи в строительстве Крымского моста вызывают на Украине острую реакцию

По его словам, в Киеве было много разговоров о том, что Россия не способна построить мост.

"Думаю, что это весеннее обострение вялотекущей политической шизофрении", — добавил Форманчук.

*Экстремистская организация, запрещенная в России