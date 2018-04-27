Крымский политолог: за безумными заявлениями Киева скрывается точный расчет

На Украине предложили забрать мост в Крым в качестве "контрибуции". В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал это заявление.

Депутат Рады Рефат Чубаров предложил создать "специальный международный консорциум" для эксплуатации моста в Крым. Парламентарий утверждает, что Россия должна передать мост "консорциуму" в виде компенсации за "оккупацию" полуострова.

"Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине", — заявил Чубаров в интервью сетевому изданию "Обозреватель".

Депутат также предложил отслеживать и "публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий" каждому человеку, посещающему Крым. Поездки на полуостров Чубаров назвал "незаконными". Введение санкций в отношении людей, которые едут в Крым, уже обсуждают с "некоторыми правоохранительными структурами", рассказал нардеп.

Лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров известен своими антироссийскими выпадами. Так, именно он был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма.

Организация неоднократно выдвигала различные "инициативы", касающиеся моста в Крым и полуострова в целом. Так, лидеры "Меджлиса"* грозили выселить с Крыма россиян и организовать блокаду моста.

В Крыму и Москве эти идеи называли "болтологией" и "несбыточными мечтами".

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал предложение Чубарова относительно моста в Крым.

"Это именно наглость, и понятен расчет – меньше 50 дней у нас осталось до начала Чемпионат мира по футболу. Понятно, что российское руководство принимает все меры для того, чтобы все прошло благополучно. Понятно, что забот хватает и без этого. Именно на это и рассчитывает Киев в своих наглых действиях: это захват корабля "Норд", аресты российских граждан. А теперь еще делают какие-то безумные заявления, которые заставляют сомневаться в их адекватности. Однако, как мы видим, за этим скрывается достаточно точный расчет. Более того, у меня нет сомнений, что это делают политические кураторы из американского посольства, а украинские персонажи выступают реализаторами этой политики, радуясь этому. Но они не задумываются о будущем, о том, что будет с ними, когда эта "Свадьба в Малиновке" наконец-то закончится", — сказал Владимир Джаралла.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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