В Баку загорелось здание Trump Tower

БАКУ, 28 апр — РИА Новости. В столице Азербайджана вспыхнул пожар в высотном здании Trump Tower Baku, сообщили РИА Новости очевидцы.

На видео с места происшествия видно, как от верхних этажей поднимается густой дым. В здании работают пожарные расчеты, туда прибыл замглавы МЧС Этибар Мирзяев. Дороги, ведущие к Trump Tower, перекрыты.

В нескольких метрах от Trump Tower проходят гонки Гран-при Формулы 1.

В Trump Tower Baku 33 наземных этажа, его высота составляет 130 метров. Это одно из самых высоких зданий столицы Азербайджана.

В декабре стало известно, что компания Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе и в Азербайджане. Строительство Trump Tower в Баку почти завершили, но здание так и не открыли.

В начале апреля произошел пожар в Trump Tower в Нью-Йорке. Тогда погиб один человек, четверо пожарных пострадали.