МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" до конца года прекратит предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124, сообщает французское издание Challenges со ссылкой на свои источники.

Речь идет проекте SALIS (Strategic Airlift International Solution), в рамках которого в 2006 году было создано совместное предприятие украинских "Авиалиний Антонова" и российской "Волга-Днепр". Всего крупные негабаритные грузы альянса перевозили 17 "Русланов".

По данным издания, российская сторона приняла это решение в ответ на усиление американских санкций.

В статье подчеркивается, что решение компании "Волга-Днепр" станет ощутимым ударом для французской армии, так как она остается зависимой от "Русланов" в вопросах транспортировки вертолетов и танков, несмотря на наличие самолета Airbus A400M.

Ан-124-100 "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Над его созданием работал весь Советский Союз.