Си Цзиньпин: Китай никогда не станет подрывать существующий миропорядок

ПЕКИН, 10 апр РИА Новости. Китай никогда не станет угрозой для других стран или существующего миропорядка вне зависимости от уровня своего развития, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао.

"Вне зависимости от того, каких масштабов в своем развитии достигнет Китай, мы никогда не будем угрозой для других, никогда не будем подрывать существующий миропорядок, никогда не будем стремиться к установлению сфер своего влияния", — заявил китайский лидер.

По его словам, "Китай всегда оставался строителем мира во всем мире, защитником существующего миропорядка и вносил значительный вклад в глобальное развитие".

Азиатский форум в Боао на китайском острове Хайнань проводится с 2001 года. В этом году форум под девизом "Открытая и инновационная Азия для большего процветания мира" формально проходит 8-11 апреля. Задачами форума, который называют "азиатским Давосом", являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.