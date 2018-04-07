РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Минфин США расширил список санкций против России

Сюжет:
Расширение санкций США против России (96)
16:3507.04.2018
(обновлено: 16:41 07.04.2018)
238551
© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоМинистерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. США расширили санкции против России, внеся в список 24 чиновника и бизнесмена и 14 компаний. В Вашингтоне называют эти меры "сигналом для Москвы". Российский МИД посоветовал США избавиться от иллюзий и пообещал жесткий ответ.

Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Российские чиновники заявили, что санкции США им не помешают
Накануне американский Минфин представил обновленный санкционный список, в который, в частности, попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент "Русала" и En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, а также связанные с ними компании.

Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

"Сигнал для России"

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?
Результаты

  • 64.3%

    Да

  • 30.3%

    Их снимут, но не очень скоро

  • 5.4%

    Санкции скоро снимут
Все опросы
Голосовать
В Госдепартаменте, в свою очередь, назвали новые санкции сигналом для Москвы. Как заявил представитель ведомства, действия России "были частью постоянно поддерживаемой агрессии", которая началась еще до прихода к власти администрации Дональда Трампа.

"Сигнал, который должно понять правительство России, таков: его злонамеренные действия повлекут существенные последствия", — заявил собеседник агентства.

При этом, отметил он, санкции не подразумевают, что Вашингтон стремится к разрыву отношений с Москвой. По утверждению дипломата, Россия сама себя изолирует от западных стран.

"Мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада", — сказал он.

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Миллер о новых американских санкциях: значит, все делаем правильно
В Госдепе также перечислили основные претензии к Москве, включая "злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации".

Российские власти многократно отвергали подобные обвинения, подчеркивая, что они голословны, так как Запад не может представить никаких доказательств.

МИД советует избавиться от иллюзий

Россия не оставит без ответа новые санкции США и примет жесткие меры, заявили в МИД.

Молодые люди в национальных флагах США и России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Вашингтон разоткровенничался: век дружбы с Москвой не видать
Дипломаты отметили, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли США никакого результата, однако Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, при этом забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом.

"Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб", — говорится в заявлении.

Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Юрист рассказал, как Россия может защититься от санкций США
В МИД отметили, что Вашингтон использует санкционный метод для устранения конкурентов на зарубежных рынках, и тем самым, считают дипломаты, США фактически записали себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции.

Российское внешнеполитическое ведомство пожелало Вашингтону "побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций".

"Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество", — заключили дипломаты.

Чем грозят санкции

Новые ограничительные меры существенно скажутся на российской экономике, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс. Прежде всего, по его мнению, это связано с тем, что в список попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов.

Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
России будет нелегко приспособиться к новым санкциям США, считает эксперт
"Они — "большая тройка", все трое участвуют в экспорте из России, включая алюминий, автомобили. <…> Это большие компании, в которых работает значительное число людей. На них очень серьезно повлияет невозможность использовать долларовую банковскую систему", — сказал Маркс РИА Новости.

Он уточнил, что такие компании, как En+ Дерипаски или "Ренова" Вексельберга не смогут иметь счета в долларах в западных финансовых институтах и не смогут участвовать в долларовых транзакциях. Кроме того, хотя вторичные санкции против неграждан США за бизнес с Дерипаской или Вексельбергом не предусмотрены, вряд ли какой-либо банк с отделением в Штатах сможет соответствовать всем американским требованиям, не разрывая сотрудничество с ними.

Особенно будет чувствителен запрет на долларовые транзакции для ресурсного бизнеса, считает Маркс. Например, Дерипаска является совладельцем "Русала" и "Норникеля", а торговля алюминием в глобальном масштабе ведется именно в долларах, отметил эксперт. Кроме того, компаниям из санкционного списка, скорее всего, придется закрыть филиалы и подразделения в США, добавил он.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Госдуме рассказали, как нужно ответить на санкции США
Помимо этого, санкции ударят по компаниям, которые ведут бизнес с Дерипаской и другими фигурантами списка, в том числе и по американским, считает Маркс.

Относительно возможностей ведения бизнеса с фигурантами списка Маркс уточнил, что в целом американским юридическим и физическим лицам это запрещено. Исключение делается для юристов, представляющих интересы попавших под санкции, а также для тех, кто получит от американских властей специальную лицензию. Однако, по словам Маркса, получить такую лицензию непросто.

Кроме того, как считает эксперт, бизнесменам и компаниям не удастся оспорить введение санкций в американском суде или вернуть замороженные активы.

"На практике опротестовывать санкции бесполезно", — заключил Маркс.

Мнение политолога

Политолог Олег Матвейчев, в свою очередь, считает, что у новых антироссийских мер будет только два реальных последствия.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Попытка США диктовать свою волю обречена на фиаско, заявил Толстой
По его словам, санкции — очередной акт спектакля, который разворачивается для СМИ и для публики. Что касается влияния на экономику, то, отметил Матвейчев, то оно не будет серьезным, поскольку в список входят люди и компании, которые очень мало сотрудничают с Америкой и легко могут обойтись без нее. 

"У всего этого будет лишь два реальных последствия. Первое, для американской публики – это то, что Трамп покажет, что он якобы борется как-то с Россией. А для нашей публики последствием будет то, что большая часть российских бизнесменов лишний раз убедится, что с Америкой и с Западом иметь дело не надо, нужно оставаться в своей юрисдикции, и лучшего защитника, чем российское государство, на земле все равно у них не будет", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
s.skrebne
Кроме того, характерно то, что в списке Минфина США из 26 человек фамилии Патрушева или Дерипаски соседствуют с именами Леона Мартинеса и Переса Альвеара — двух наркобаронов из группировки Los Cuinis.

Это ненавязчиво подчеркивает тот факт, что отныне Минфин США рассматривает некоторых россиян не как бизнесменов и чиновников, а как членов преступной группировки.
17:01
07.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена