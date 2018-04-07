Минфин США расширил список санкций против России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. США расширили санкции против России, внеся в список 24 чиновника и бизнесмена и 14 компаний. В Вашингтоне называют эти меры "сигналом для Москвы". Российский МИД посоветовал США избавиться от иллюзий и пообещал жесткий ответ.

Накануне американский Минфин представил обновленный санкционный список, в который, в частности, попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент "Русала" и En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, а также связанные с ними компании.

Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

"Сигнал для России"

В Госдепартаменте, в свою очередь, назвали новые санкции сигналом для Москвы. Как заявил представитель ведомства, действия России "были частью постоянно поддерживаемой агрессии", которая началась еще до прихода к власти администрации Дональда Трампа.

"Сигнал, который должно понять правительство России, таков: его злонамеренные действия повлекут существенные последствия", — заявил собеседник агентства.

При этом, отметил он, санкции не подразумевают, что Вашингтон стремится к разрыву отношений с Москвой. По утверждению дипломата, Россия сама себя изолирует от западных стран.

"Мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада", — сказал он.

В Госдепе также перечислили основные претензии к Москве, включая "злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации".

Российские власти многократно отвергали подобные обвинения, подчеркивая, что они голословны, так как Запад не может представить никаких доказательств.

МИД советует избавиться от иллюзий

Россия не оставит без ответа новые санкции США и примет жесткие меры, заявили в МИД.

Дипломаты отметили, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли США никакого результата, однако Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, при этом забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом.

"Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб", — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Вашингтон использует санкционный метод для устранения конкурентов на зарубежных рынках, и тем самым, считают дипломаты, США фактически записали себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции.

Российское внешнеполитическое ведомство пожелало Вашингтону "побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций".

"Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество", — заключили дипломаты.

Чем грозят санкции

Новые ограничительные меры существенно скажутся на российской экономике, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс. Прежде всего, по его мнению, это связано с тем, что в список попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов.

"Они — "большая тройка", все трое участвуют в экспорте из России, включая алюминий, автомобили. <…> Это большие компании, в которых работает значительное число людей. На них очень серьезно повлияет невозможность использовать долларовую банковскую систему", — сказал Маркс РИА Новости.

Он уточнил, что такие компании, как En+ Дерипаски или "Ренова" Вексельберга не смогут иметь счета в долларах в западных финансовых институтах и не смогут участвовать в долларовых транзакциях. Кроме того, хотя вторичные санкции против неграждан США за бизнес с Дерипаской или Вексельбергом не предусмотрены, вряд ли какой-либо банк с отделением в Штатах сможет соответствовать всем американским требованиям, не разрывая сотрудничество с ними.

Особенно будет чувствителен запрет на долларовые транзакции для ресурсного бизнеса, считает Маркс. Например, Дерипаска является совладельцем "Русала" и "Норникеля", а торговля алюминием в глобальном масштабе ведется именно в долларах, отметил эксперт. Кроме того, компаниям из санкционного списка, скорее всего, придется закрыть филиалы и подразделения в США, добавил он.

Помимо этого, санкции ударят по компаниям, которые ведут бизнес с Дерипаской и другими фигурантами списка, в том числе и по американским, считает Маркс.

Относительно возможностей ведения бизнеса с фигурантами списка Маркс уточнил, что в целом американским юридическим и физическим лицам это запрещено. Исключение делается для юристов, представляющих интересы попавших под санкции, а также для тех, кто получит от американских властей специальную лицензию. Однако, по словам Маркса, получить такую лицензию непросто.

Кроме того, как считает эксперт, бизнесменам и компаниям не удастся оспорить введение санкций в американском суде или вернуть замороженные активы.

"На практике опротестовывать санкции бесполезно", — заключил Маркс.

Мнение политолога

Политолог Олег Матвейчев, в свою очередь, считает, что у новых антироссийских мер будет только два реальных последствия.

По его словам, санкции — очередной акт спектакля, который разворачивается для СМИ и для публики. Что касается влияния на экономику, то, отметил Матвейчев, то оно не будет серьезным, поскольку в список входят люди и компании, которые очень мало сотрудничают с Америкой и легко могут обойтись без нее.

"У всего этого будет лишь два реальных последствия. Первое, для американской публики – это то, что Трамп покажет, что он якобы борется как-то с Россией. А для нашей публики последствием будет то, что большая часть российских бизнесменов лишний раз убедится, что с Америкой и с Западом иметь дело не надо, нужно оставаться в своей юрисдикции, и лучшего защитника, чем российское государство, на земле все равно у них не будет", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.