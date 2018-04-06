Политолог назвал два последствия новых санкций США

Минфин США сообщил о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал новые американские меры.

Вашингтон внес в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, сообщил Минфин США.

В список вошли Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг. Также в числе тех, на кого теперь распространяются ограничения, – глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава ВТБ Андрей Костин, директор Росгвардии Виктор Золотов. Всего – семь российских бизнесменов и 17 чиновников.

Перечень также пополнили 14 компаний, 12 из которых – частные, две – государственные ("Рособоронэкспорт" и "Российская финансовая корпорация").

Причины расширения списка связаны с Украиной, Сирией и кибератаками, но "прежде всего с попытками РФ подорвать западную демократию", заявили в американской администрации. Меры против бизнесменов Вашингтон объяснил тем, что они помогали российскому правительству.

В последний раз США расширили список против России в середине марта. Тогда он пополнился 13 персонами и тремя компаниями.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал новые американские меры.

"Эти санкции – это очередной акт спектакля, который разворачивается для СМИ и для публики и не имеет никакого серьезного влияния на экономику. В данном случае, если говорить о компаниях и конкретных бизнесменах, в эти списки входят люди и компании, которые очень мало сотрудничают с Америкой и легко могут обойтись без нее. У всего этого будет лишь два реальных последствия. Первое, для американской публики – это то, что (президент США Дональд) Трамп покажет, что он якобы борется как-то с Россией. А для нашей публики последствием будет то, что большая часть российских бизнесменов лишний раз убедится, что с Америкой и с Западом иметь дело не надо, нужно оставаться в своей юрисдикции, и лучшего защитника, чем российское государство, на земле все равно у них не будет", – считает Олег Матвейчев.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.