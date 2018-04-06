Представители России и Британии в ООН обменялись цитатами из Льюиса Кэррола

ООН, 6 апр — РИА Новости. Представители России и Великобритании обменялись в ООН цитатами из произведений британского писателя Льюиса Кэррола, написанных в жанре литературы абсурда.

Российский постпред Василий Небензя в ходе выступления в Совете безопасности неоднократно называл обвинения против России по делу об отравлении отца и дочери Скрипалей "театром абсурда". В своем ответном слове он продемонстрировал собравшимся книгу Кэррола "Алиса в стране чудес" и зачитал отрывок о суде на одним из персонажей сказки — Валетом.

В частности, Валет отрицает, что писал некое письмо, вокруг которого идет разбирательство, добавляя, что у письма и подписи нет. Председательствующий на суде Король заявляет в ответ: "Тем хуже для вас, если подписи нет. Не будь у вас на уме злодейства, вы бы подписались, как честный человек".

В свою очередь, Королева призывает присяжных сначала вынести приговор, а потом уже совещаться. Этот отрывок Небензя назвал "очень релевантным".

В ответ представитель Великобритании Карен Пирс процитировала "Алису в Зазеркалье", где Белая Королева заявляет, что "иногда успевала до завтрака целых шесть раз поверить в невероятное".

"Думаю, эта цитата подходит моему российскому коллеге лучше всего", — добавила Пирс.

Дипломаты использовали на этом заседании и другие отсылки к английской классике, например к телесериалу "Чисто английские убийства" на основе романов Кэролайн Грэм и к произведениям Артура Конан Дойла.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.