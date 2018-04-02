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В мире

Пушков ответил Порошенко на слова о введении миротворцев в Донбасс

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Март 2018 (68)
13:1702.04.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фотоПредставитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко о достижении перемирия в Донбассе.

Мужчина заглядывает через стекло двери в здание администрации президента Украины в центре Киева. Милиция покинула территорию правительственного квартала
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Эксперт объяснил, почему Порошенко вынужден делать русофобские шаги
"Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут", — написал Пушков в своем Twitter.

"Пасхальное перемирие"

В пятницу в Донбассе вступило в силу "пасхальное перемирие". После этого 1 апреля украинский президент заявил, что ему вместе с лидерами Франции и Германии удалось "дожать" Владимира Путина по вопросу режима прекращения огня в Донбассе.

Он добавил, что перемирие нужно Киеву "как воздух", так как оно является условием введения миротворческой миссии в Донбассе. Порошенко также пообещал мирным путем вернуть неподконтрольные Киеву территории в Донбассе.

Позднее Порошенко в своем Twitter призвал силовиков соблюдать объявленное с 30 марта перемирие в Донбассе, но в критических ситуациях "не жалеть патронов".

"Рассчитываю, что в этот раз РФ будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве нету… Но никто не лишает украинских воинов права по приказу командиров давать достойный отпор провокациями врага. Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением", — написал Порошенко в Twitter.

В Берлине отметили, что строгое соблюдение "пасхального перемирия" может стать основой для дальнейших усилий по реализации Минских соглашений в Донбассе.

Военнослужащие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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ВСУ обстреляли медицинский автомобиль в Донбассе, заявили в ЛНР
В свою очередь, самопровозглашенные ДНР и ЛНР сообщают об обстрелах со стороны ВСУ.

Ни мира, ни войны

Как считает кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов,

Украинские власти заинтересованы в максимальном затягивании конфликта вокруг Донбасса в состоянии "ни мира, ни войны".

"Продолжается достаточно вялая война, которая, тем не менее, едва ли не ежедневно уносит человеческие жизни", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что киевские власти во всех своих проблемах, "начиная от высоких цен на ЖКХ, кончая мизерными зарплатами и пенсиями", обвиняют Россию.
"Поэтому киевская политика всегда будет связана с тем, чтобы максимально затягивать этот конфликт", — сказал политолог.

Миротворцы в Донбассе

Военнослужащий ДНР. Архив
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В ДНР сообщили о 16 нарушениях перемирия силовиками
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею введения миротворческого контингента ООН на восток Украины, при условии, что миссия будет обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ.

Однако глава МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что Москве не представили конкретных предложений по миротворцам, несмотря на полноценное обоснованное предложение, внесенное российской стороной.

В свою очередь, украинская сторона предлагает разместить миротворцев по всему Донбассу, включая территории, прилегающие к российской границе.

Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что миротворческая миссия должна покрыть всю зону конфликта, но в любом случае введение контингента будет зависеть от решения президента России, а также от определения формата размещения. При этом, по мнению главы украинской дипломатии, на осуществление миротворческой миссии потребуется около шести-девяти месяцев.

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