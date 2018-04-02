Политолог: ситуация "ни мира, ни войны" в Донбассе выгодна Киеву

В Москве прокомментировали слова президента Украины о перемирии в Донбассе. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Киеве сделают все, чтобы затянуть конфликт.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что ему вместе с лидерами Франции и Германии удалось "дожать" президента России Владимира Путина по вопросу перемирия в Донбассе.

"Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут", — написал Пушков в своем Twitter.

В воскресенье, 1 апреля, Порошенко, комментируя вступление в силу нового "пасхального" перемирия, заявил: "Мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, обратились к Путину и "дожали" его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта".

Украинский лидер добавил, что перемирие нужно Киеву "как воздух", так как оно является условием введения миротворческой миссии в Донбассе. Порошенко также пообещал мирным путем вернуть неподконтрольные Киеву территории в Донбассе.

Позднее в Twitter-аккаунте Порошенко появилось сообщение, в котором президент призвал силовиков не нарушать перемирие, но в случае эскалации конфликта "не жалеть патронов".

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов выразил мнение, что перемирие Киеву не нужно.

"Украинские власти заинтересованы в максимальном затягивании конфликта вокруг Донбасса в состоянии ни мира, ни войны. Продолжается достаточно вялая война, которая, тем не менее, едва ли не ежедневно уносит человеческие жизни. А у киевских властей всегда есть возможность указывать на то, что все проблемы, которые есть на Украине, начиная от высоких цен на ЖКХ, кончая мизерными зарплатами и пенсиями – все это якобы связано с "российской агрессией" и той позицией, которую Россия занимает, мешая этот конфликт прекратить. Поэтому киевская политика всегда будет связана с тем, чтобы максимально затягивать этот конфликт", — сказал Сергей Козлов.



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