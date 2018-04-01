Американский генерал раскрыл стратегию США по борьбе с ИГ*

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Стратегия США по борьбе с ИГ*, помимо непосредственного участия в операции в Сирии и Ираке, предусматривает оказание помощи другим странам для борьбы с данной группировкой, заявил командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер. Видеозапись выступления генерала опубликована на официальном сайте министерства обороны США.

В ответ на вопрос ведущего конференции в Атлантическом совете о национальной стратегии по борьбе с ИГ* с учетом расширения террористической активности данной группировки по всему региону Северной Африки, Неллер признал, что у США недостаточно возможностей для ведения самостоятельной борьбы с ИГ* во всем регионе.

При этом генерал отметил, что Стратегия национальной безопасности предусматривает создание союзов с другими странами, и США обладают достаточными возможностями, чтобы помочь другим государствам эффективнее бороться с терроризмом.

"Мир большой, и поэтому в Стратегии национальной безопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств. У нас нет достаточных сил для самостоятельной борьбы (с терроризмом — Прим. ред.), и мы не будем этого делать в одиночку. Но мы можем оказать другим государствам помощь, чтобы они повысили эффективность собственных антитеррористических подразделений и сил безопасности", — заявил генерал Неллер.

Генерал также добавил, что в настоящее время США уже работают с французскими, британскими и итальянскими партнерами в целях повышения возможностей Нигерии, государств Западной Африки и других стран по борьбе с угрозой ИГ*.

"И сейчас мы работаем с нашими партнерами из Великобритании, Франции, Италии и других стран. Мы оказываем помощь Нигерии, государствам западной Африки и другим странам", — отметил он.

Необходимость помощи другим государствам Роберт Неллер объяснил тем, что "в конечном итоге ВС США будут вынуждены покинуть данный регион", и местным силам безопасности придется осуществлять борьбу с терроризмом самостоятельно.

"Потому что, в конечном счете, мы не можем оставаться в регионе, мы не можем оставаться там, и эти страны будут вынуждены развивать собственный потенциал по борьбе с терроризмом, и у нас есть достаточно возможностей помочь им в этом деле", — добавил он.

Ранее стало известно, что США выделят 60 миллионов долларов для борьбы с терроризмом в Сахельском районе Африки.

* Запрещенная в России террористическая организация