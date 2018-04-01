Американский генерал раскрыл стратегию США по борьбе с ИГ*

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Стратегия США по борьбе с ИГ*, помимо непосредственного участия в операции в Сирии и Ираке, предусматривает оказание помощи другим странам для борьбы с данной группировкой, заявил командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер. Видеозапись выступления генерала опубликована на официальном сайте министерства обороны США.
При этом генерал отметил, что Стратегия национальной безопасности предусматривает создание союзов с другими странами, и США обладают достаточными возможностями, чтобы помочь другим государствам эффективнее бороться с терроризмом.
Генерал также добавил, что в настоящее время США уже работают с французскими, британскими и итальянскими партнерами в целях повышения возможностей Нигерии, государств Западной Африки и других стран по борьбе с угрозой ИГ*.
"И сейчас мы работаем с нашими партнерами из Великобритании, Франции, Италии и других стран. Мы оказываем помощь Нигерии, государствам западной Африки и другим странам", — отметил он.
"Потому что, в конечном счете, мы не можем оставаться в регионе, мы не можем оставаться там, и эти страны будут вынуждены развивать собственный потенциал по борьбе с терроризмом, и у нас есть достаточно возможностей помочь им в этом деле", — добавил он.
Ранее стало известно, что США выделят 60 миллионов долларов для борьбы с терроризмом в Сахельском районе Африки.
* Запрещенная в России террористическая организация