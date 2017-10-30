США намерены выделить $60 млн для борьбы с терроризмом в Сахеле

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Вашингтон заявил о намерении выделить 60 миллионов долларов на поддержку усилий группы G5 Sahel по борьбе с терроризмом в Сахельском районе Африки, заявил в понедельник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"США сегодня берут на себя обязательство выделить 60 миллионов долларов в поддержку антитеррористических усилий объединенных сил группы G5 Sahel. Эти средства поддержат усилия наших региональных партнеров в борьбе за усиление безопасности и стабильности перед угрозой ИГ* и связанных с ней группировок и других террористических сетей", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении главы госдепа.

Как отмечено в заявлении Тиллерсона, финансовая помощь "будет играть ключевую роль" в достижении цели по разгрому террористов. Выделение средств должен одобрить конгресс США, сообщил госсекретарь.

Тиллерсон отметил вклад Франции и других партнеров в урегулирование ситуации в регионе.

В конце июля Совет Безопасности ООН одобрил развертывание миссии африканских сил в Сахельском регионе. Речь идет об операции сил Буркина Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада в регионе. В апреле Совет по миру и безопасности Африканского союза авторизовал размещение сил пяти стран в регионе на год.

Формат G5 Sahel был создан в 2014 году пятью африканскими государствами — Мавританией, Мали, Буркина-Фасо, Нигером и Чадом — для обсуждения вопросов развития и безопасности в регионе.

В июне этого года сообщалось, что страны группы G5 Sahel Чад, Нигер, Буркина-Фасо, Мали и Мавритания предложили создать региональную целевую группу, направленную на борьбу с трансграничными угрозами. Тем не менее, реализация предложения затянулась из-за недостатка финансирования.

*Террористическая организация, запрещенная в России