Советник Порошенко объявил "врагами" всех недовольных украинскими властями

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Люди, обвиняющие в проблемах Украины ее руководство, являются "врагами". Об этом написал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Существующие в стране трудности чиновник объяснил вооруженным конфликтом в Донбассе и действиями России, перечислив также заслуги киевских властей. В частности, Бирюков отметил, что на Украине не ввели "карточную систему отпуска продуктов" и "обязательную трудовую повинность".

Тех сограждан, которые винят в проблемах власти, Бирюков назвал "гигантской толпой идиотов".

"Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги", — заключил советник украинского президента.

Бирюков и ранее делал провокационные заявления. Так, в январе он в Facebook высмеял убийство ополченца в Донбассе снайпером ВСУ, выложив соответствующее видео.