Советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Советник президента Украины Юрий Бирюков высмеял гибель ополченца в Донбассе, выложив видео с его убийством в Facebook.
Бирюков опубликовал запись, на которой снайпер ВСУ берет на прицел, а затем стреляет в ополченца.
"Шпок… и нету", — подписал ролик советник Порошенко.
Стрелял, по словам чиновника, "знаменитый" украинский снайпер с дистанции "около 450 метров".
Ранее контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам. Перемирие действует с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении режима тишины.