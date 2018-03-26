Премьер Японии не исключил трехстороннего саммита с США и КНДР

ТОКИО, 26 мар — РИА Новости. Премьер Японии Синдзо Абэ не исключил проведения трехсторонней встречи на высшем уровне с США и КНДР.

"Я не отрицаю этого", — сказал премьер, отвечая в понедельник на вопросы депутатов в одном из профильных комитетов парламента.

Он добавил, что Япония поддерживает контакты с КНДР по дипломатическим каналам в Пекине, но деталей не раскрыл. Япония и КНДР не имеют дипломатических отношений, поэтому дипломаты двух стран при необходимости контактируют в Китае, в котором у них есть посольства.

Недавно аналогичную идею выдвинул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, предположив, что в будущем нельзя исключить саммита между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном.

Южная Корея сейчас готовится к проведению встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается саммит между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Готовность предоставить для этого свою территорию выразила недавно Швеция.

Япония, которая совсем недавно выступала против диалога с Пхеньяном из-за его ядерно-ракетной программы, резко изменила свою позицию на фоне развития событий вокруг КНДР. В Токио хотят воспользоваться возможностью диалога для обсуждения давних двусторонних вопросов с Пхеньяном.

Одна из самых острых для Токио проблем с КНДР связана с похищениями в 1970-е и 1980-е годы японских граждан для использования их в шпионских целях в Северной Корее. В 2002 году Японии удалось кардинально сдвинуть решение вопроса о похищенных японцах неожиданным визитом в Пхеньян тогдашнего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми. Северная Корея признала, что похищала японских граждан на фоне "ненормального состояния отношений" двух стран и принесла извинения в надежде на установление официальных связей между Пхеньяном и Токио.

Пятерым оставшимся в живых похищенным была предоставлена возможность посетить родину, откуда они уже не вернулись в КНДР, а Япония вместо установления дипломатических отношений стала требовать выяснения судеб всех остальных похищенных граждан и обвинять Пхеньян в сокрытии фактов. Северокорейское руководство тогда сочло себя оскорбленным и обманутым, отношения двух стран вернулись к нулевой точке.

Позднее КНДР согласилась провести по настоянию Токио новое, уже третье по счету, расследование в вопросе о похищенных в надежде на снятие Японией односторонних санкций, мешающих экономическому развитию КНДР. Японская сторона просила Пхеньян выяснить судьбу 12 человек, которые считаются похищенными. Как сообщалось ранее, срок предоставления результатов расследования истек 4 июля 2015 года.