В Раде рассказали, что необходимо Украине для вступления в НАТО

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украина сможет вступить в НАТО в ближайшие десять лет, если в стране обеспечат стабильность, верховенство права и демократию, заявил внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак в интервью NewsOne.
Помимо этого, депутат выразил мнение, что между Украиной и НАТО необходимо установить новые стандарты отношений, которые будут заключаться не в военной политике, а в антикоррупционной и экономической.
Ранее о стремлении Киева вступить в Североатлантический альянс в ближайшие десять лет заявлял президент Украины Петр Порошенко.