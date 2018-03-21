Украина стремится в ближайшие 10 лет стать членом НАТО, заявил Порошенко

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе, заявил президент страны Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Hamburger Abendblatt.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель – в следующем десятилетии стать членом альянса", — приводит интервью президента его пресс-служба в среду.

По мнению Порошенко, "вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, чем сегодня".

Говоря о дальнейшей интеграции в НАТО, президент отметил, что "нужен теперь план действий для обретения полного членства в НАТО, мы стремимся получить этот план действий до конца 2019 года". "Украина стремится как можно быстрее выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС", — сказал президент. При этом он подчеркнул, что государство тратит до 6% ВВП на оборону, что "в четыре раза больше, чем у части партнеров НАТО".

"В 2013 году только 16% украинцев поддерживали идею членства в НАТО. На сегодня это 59%. Это невероятный результат после 70 лет коммунистического режима", — заявил Порошенко.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.