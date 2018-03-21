Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на минувших выборах.

"Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", — заявил он.

По словам Маккейна, поздравив Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

На прошедших в воскресенье выборах президента действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав 76,69% голосов при явке избирателей 67,98%.

Наблюдатели от ШОС признали, что выборы были организованы на принципах открытости и прозрачности.

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

"Пластинка Маккейна"

Как считает кандидат исторических наук, американист Арег Галстян, Маккейн критикует Трампа, потому что тот поступил не так, как того ожидали в американских политических кругах.

"Ранее Трамп говорил, что не собирается звонить, мол, исход президентских выборов им был давно понятен, и поздравлять не с чем", — напомнил эксперт.

По его словам, рано или поздно всем придется поздравить, поскольку официальные письма — это сложившаяся традиция.

"Но Маккейн и (сенатор Марко. — Прим. ред.) Рубио всегда критикуют Трампа, говорят, что он слишком мягок в отношении России, даже если он подписывает санкции. И эта пластинка играет, что бы Трамп ни делал", — сказал Галстян в эфире радио Sputnik

В свою очередь, депутат Сергей Железняк назвал попытки Маккейна углубить кризис в отношениях России и США "подрывной деятельностью".

"Помешанные на раздувании вражды политиканы не заинтересованы в мире и стабильности, поскольку зарабатывают на политических интригах и разжигании военных конфликтов", — отметил он.

По его мнению, круг тем, затронутых в ходе телефонного разговора, демонстрирует безальтернативность двустороннего диалога в решении важнейших международных вопросов, которое невозможно без участия Москвы и Вашингтона.

Разговор президентов

Накануне российский и американский лидеры провели телефонный разговор, во время которого президент США поздравил коллегу с победой на выборах президента.

Разговор состоялся по инициативе Трампа. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, включая проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также необходимость скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Они отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, а также положительно оценили снижение напряженности вокруг Корейского полуострова.

Кроме того, стороны условились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом недавних изменений в руководстве Госдепартамента.

Позднее американский лидер отметил, что провел очень продуктивный и хороший разговор с Путиным.

Кроме того, Трамп заявил, что в скором времени может встретиться с Путиным. Он подчеркнул, что ситуация с гонкой вооружений выходит из-под контроля, и именно этот вопрос он намерен обсудить лично.

Обеспокоенность Трампа

Как позднее сообщила газета New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника, Трамп также сообщил Путину о своей обеспокоенности относительно разработок российского оружия, которое может превзойти американские средства защиты.

По словам источника, американский президент заявил, что приветствует настрой Москвы на снижение гонки ядерных вооружений. В то же время он отметил, что его администрация выделила 700 миллиардов долларов на модернизацию своих войск, пишет издание.

Российские эксперты также считают, что телефонный разговор свидетельствует об обеспокоенности Трампа из-за российских вооружений.

Так, военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский отметил, что Россия, не нарушая договоров об ограничении стратегических наступательных вооружений, вернула стратегический баланс сил.

Он пояснил, что, не выходя за рамки существующих ограничений, Москва сделала качественно новый шаг вперед, что позволило обнулить все усилия Вашингтона по созданию глобальной системы противоракетной обороны.

В свою очередь, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при Президенте по межнациональным отношениям Владимир Зорин считает, что Запад получил информационный удар относительно состояния российских Вооруженных сил, так как "о многом не знали, многое проморгали, многое просмотрели".

"Но есть другой позитивный момент, который очень важен: Трамп готов обсуждать эти вопросы", — сказал он в эфире радио Sputnik.