Американист: "пластинка" Маккейна играет, что бы Трамп ни делал

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на минувших выборах.

"Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте сенатора.

По словам Маккейна, поздравив Владимира Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

Во вторник, 20 марта, у Трампа и Путина состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский лидер поздравил президента РФ с победой на выборах. Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств также обсудили актуальные вопросы мировой политики.

Критика известного своей русофобской риторикой американского сенатора Джона Маккейна может быть вызвана, в том числе поведением Дональда Трампа, который поступил не так, как того ожидали в американских политических кругах. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал кандидат исторических наук, американист Арег Галстян.

"Ранее Трамп говорил, что не собирается звонить, мол, исход президентских выборов им был давно понятен, и поздравлять не с чем. К тому же пока пытаются прояснить ситуацию в отношении (экс-сотрудника ГРУ Сергея) Скрипаля в Лондоне, Трамп поддержал позицию Великобритании. А в итоге сделал совершенно наоборот. Но это в его духе. Скорее всего, критика в его адрес вызвана тем, что Трамп сам сначала сказал одно, потом сделал другое. Но рано или поздно всем придется поздравить. Официальные письма – это сложившаяся традиция. Но Маккейн и (сенатор Марко) Рубио всегда критикуют Трампа, говорят, что он слишком мягок в отношении России, даже если он подписывает санкции. И эта пластинка играет, что бы Трамп ни делал", — сказал Арег Галстян.

На прошедших в воскресенье выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав более 76% голосов при явке избирателей около 65%.

Наблюдатели от ШОС признали, что выборы были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

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