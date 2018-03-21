Политолог: Трамп услышал "сигнал" Путина, и это позитивный знак

Дональд Трамп сообщил Владимиру Путину о своей обеспокоенности относительно нового российского оружия, пишут СМИ. Политолог Владимир Зорин в эфире радио Sputnik отметил готовность лидеров США и России обсуждать эти вопросы.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о своей обеспокоенности относительно разработок российского оружия, которое может превзойти американские средства защиты, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника.

"Господин Трамп сообщил господину Путину, что он был обеспокоен после недавнего выступления, во время которого господин Путин рассказывал о разработках в России "непобедимой" межконтинентальной крылатой ракеты и торпеды с ядерным зарядом, которые могут переиграть всю американскую оборону", — говорится в материале газеты.

По словам источника, Трамп заявил, что приветствует настрой Москвы на снижение гонки ядерных вооружений между Россией и США. В то же время президент США отметил, что его администрация выделила 700 млрд долларов на модернизацию своих войск, пишет издание.

Заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин в эфире радио Sputnik отметил, что готовность двух лидеров обсуждать эти вопросы – очень позитивный знак.

"Трамп следил за выборами в России и, видимо, внимательно анализировал заявления Владимира Путина. А Владимир Путин сказал, что он готов к диалогу, готов обсуждать эти темы. Этот сигнал Трамп услышал, и это очень важно. После того информационного удара, который получил Запад относительно состояния российских Вооруженных сил, конечно, там большая растерянность – о многом не знали, многое проморгали, многое просмотрели. Но есть другой позитивный момент, который очень важен: Трамп готов обсуждать эти вопросы", — сказал Владимир Зорин.

Во вторник, 20 марта, Трамп поздравил Путина с победой на прошедших в РФ выборах. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

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