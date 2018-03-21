В Норвегии обеспокоены "агрессивным поведением" России

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен в ходе встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом выразил обеспокоенность в связи с "агрессивным" поведением России у границ королевства.

"Мы наблюдаем агрессивное поведение России у наших границ и пристально следим за развитием российских вооруженных сил", — сказал Бакке-Йенсен.

Он отметил, что норвежские военные особенно обеспокоены учениями, проводимыми российской стороной в непосредственной близости к территории Норвегии.

"Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны. К норвежской границе были также передислоцированы российские ракетные системы. Это вызывает у нас опасения", — добавил глава Минобороны Норвегии, слова которого приводит издание VG.

Ранее руководитель военной разведывательной службы Норвегии заявил, что российские военные в 2017 году нанесение ударов по целям в королевстве.