Глава Минобороны Норвегии не увидела угрозы со стороны России

БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Норвегия не видит угрозы для национальной безопасности со стороны России, заявила во вторник министр обороны страны Тоне Скоген.

"Мы не рассматриваем Россию в качестве угрозы, и не считаем, что в ближайшее время она может такую угрозу представлять", — сказала она, отвечая в Брюсселе на вопросы членов подкомитета Европарламента по безопасности и обороне.

По словам Скоген, Норвегия хочет быть для России "предсказуемым соседом". "В начале этого месяца мы впервые за долгое время провели на административном уровне министерств обороны дискуссии по обеспечению информирования друг друга о будущих учениях и оборонной политике в целом", — сказала она.

При этом министр отметила, что Осло "с нетерпением ожидает укрепления НАТО своего северного фланга и, в частности, его морской составляющей".

Глава минобороны Норвегии сообщила, что находящееся у власти в ее стране правительство обеспечило увеличение военных расходов на 24%.