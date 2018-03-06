В Норвегии заявили, что Россия отрабатывала удары по королевству

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Руководитель военной разведывательной службы (ВРС) Норвегии Мортен Хага Лунде заявил, что в 2017 году российские ВКС отрабатывали нанесение ударов по целям в королевстве. Об этом говорится в статье The Independent Barents Observer.

"Меньше года назад, 24 марта, российские бомбардировщики проводили тактические полеты по направлению к сооружениям ВРС в Варде, — сказал Лунде. — Они отрабатывали наступательные действия, после чего вернулись на базы на Кольском полуострове". По словам Лунде, в операции участвовали девять самолетов.

По информации норвежских военных, в 2017 году произошло не менее трех подобных инцидентов. Так, глава разведки утверждает, что в мае прошлого года российские военные самолеты отрабатывали нанесение ударов по технике, участвовавшей в международных учениях на территории Норвегии.

В прошлом году Мортен Лунде заявлял о "растущей активности российского подводного флота" и заявлял, что норвежские военные испытывают трудности с обнаружением современных российских подлодок.