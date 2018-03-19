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Джонсон обвинил Россию в попытке "спрятать иголку в стоге сена"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (431)
12:2019.03.2018
(обновлено: 13:00 19.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. архивное фотоМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, говоря о деле Сергея Скрипаля, вновь высказал нелестное мнение о России.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин прокомментировал "дело Скрипаля"
"Это классическая русская стратегия – пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания", — заявил он журналистам в Брюсселе. Прямую трансляцию выступления вел сайт Еврокомиссии.

Джонсон считает, что российские опровержения обвинений звучат все более абсурдно: "То они говорят, что никогда не производили (газ) "Новичок", то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом они говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США или даже Великобританию".

В понедельник в Великобританию приедут эксперты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Они будут исследовать пробы отравляющего вещества. Проверка результатов исследования, как ожидается, займет минимум две недели.

Дело Скрипаля

Слова об иголке в стоге сена — не первое резкое высказывание Джонсона о России за последнее время. На прошлой неделе он обвинил Путина в организации отравления Скрипаля.

Британский полицейский на автозаправке в Солсбери, где находился автомобиль Сергея Скрипаля перед госпитализацией
© REUTERS / Henry Nicholls
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Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

Посольство Российской Федерации в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Владимир Путин в свою очередь заявил, что у России нет химоружия – его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он сказал, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". По ее словам, это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, "по поводу США тоже надо ставить вопрос".

Самые страшные отравляющие вещества
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