ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, говоря о деле Сергея Скрипаля, вновь высказал нелестное мнение о России.

"Это классическая русская стратегия – пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания", — заявил он журналистам в Брюсселе. Прямую трансляцию выступления вел сайт Еврокомиссии.

Джонсон считает, что российские опровержения обвинений звучат все более абсурдно: "То они говорят, что никогда не производили (газ) "Новичок", то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом они говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США или даже Великобританию".

В понедельник в Великобританию приедут эксперты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Они будут исследовать пробы отравляющего вещества. Проверка результатов исследования, как ожидается, займет минимум две недели.

Дело Скрипаля

Слова об иголке в стоге сена — не первое резкое высказывание Джонсона о России за последнее время. На прошлой неделе он обвинил Путина в организации отравления Скрипаля.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что у России нет химоружия – его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он сказал, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". По ее словам, это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, "по поводу США тоже надо ставить вопрос".