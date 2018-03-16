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Борис Джонсон обвинил Путина в организации отравления Скрипаля‍

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Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (365)
19:4516.03.2018
(обновлено: 20:19 16.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 22 декабря 2017Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что президент России Владимир Путин мог лично распорядиться отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает телеканал Sky News.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Он не привел доказательств этому утверждению. "Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением — а мы считаем, что вероятнее всего это было его решение — распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны". Министр пояснил, что именно с этим предположением связаны разногласия страны с Россией.

Солидарная Европа

Солидарность с британскими властями высказали многие европейские страны. Так, премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что его страна осуждает произошедшее и выразил уверенность, что "они (британцы – Прим. ред.) смогут найти и наказать виновных в деянии, в котором речь практически идет об использовании химического оружия".

Биг-Бен. Архивное фото
© РИА Новости / Фирсова Татьяна
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С позицией британского парламента согласна и Швеция. "Россия должна дать ответ, объяснить, как это получилось, что в Великобритании произошла, по существу, попытка убийства с использованием нервного газа. И мы разделяем оценку, что, со всей очевидностью, ответственной за это является Россия", заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен.

Канцлер Германии Ангела Меркель также разделяет версию "российского следа". По ее словам, лидеры Европы и США вчера "обозначили, что с высокой вероятностью следы ведут в Россию, поэтому это необходимо решительно осудить".

Канцлер добавила, что "дело Скрипаля" будет обсуждаться на Совете ЕС, но речь пойдет о проведении расследования, в котором, как она надеется, Россия примет участие.

Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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При этом Польша заявила, что готова присоединиться к новым санкциям против Москвы. "Если речь идет о санкциях, Польша поддержала бы такие действия. Конечно, не достаточно для этого, два государства, но мы обсудим этот вопрос. Я выразил свою готовность поднять эту тему в понедельник во время заседания глав МИД ЕС, эта тема была включена в план обсуждения", — заявил глава МИД страны Яцек Чапутович.

Также стало известно, что власти Великобритании неформально обратились по дипломатическим каналам к правительству Чехии с просьбой подключиться к новым антироссийским мерам. Прага не дала Лондону однозначный отказ, при этом, по информации источников еженедельника Respekt, заявила о якобы рассмотрении вопроса о высылке российских дипломатов.

При этом чешский министр иностранных дел Мартин Стропницкий заявил еженедельнику, что прежде всего необходимо дождаться реакции Москвы, а также того, как именно Лондон сформулирует свои требования в связи со случившимся. По словам главы МИД, Прага будет придерживаться в этом вопросе будущей общей позиции НАТО.

"Дело Скрипаля"

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Москва запросила доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

Позже премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила Россию в причастности к отравлению и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон вышлет 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты на высшем уровне, а также отзывает приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить столицу королевства.

В российском МИД назвали действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения "абсолютно сумасшедшими". В ведомстве отметили, что Москва в ближайшее время подготовит адекватный ответ на действия Лондона, в том числе вышлет британских дипломатов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом в отношении россиянки Юлии Скрипаль. Это дает следствию основания запрашивать информацию, в том числе у зарубежных коллег. Также это позволит СК вести следственные действия, в том числе допросы и обыски.

 

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