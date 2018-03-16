Борис Джонсон обвинил Путина в организации отравления Скрипаля‍

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что президент России Владимир Путин мог лично распорядиться отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает телеканал Sky News.
Солидарная Европа
Солидарность с британскими властями высказали многие европейские страны. Так, премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что его страна осуждает произошедшее и выразил уверенность, что "они (британцы – Прим. ред.) смогут найти и наказать виновных в деянии, в котором речь практически идет об использовании химического оружия".
Канцлер Германии Ангела Меркель также разделяет версию "российского следа". По ее словам, лидеры Европы и США вчера "обозначили, что с высокой вероятностью следы ведут в Россию, поэтому это необходимо решительно осудить".
Канцлер добавила, что "дело Скрипаля" будет обсуждаться на Совете ЕС, но речь пойдет о проведении расследования, в котором, как она надеется, Россия примет участие.
Также стало известно, что власти Великобритании неформально обратились по дипломатическим каналам к правительству Чехии с просьбой подключиться к новым антироссийским мерам. Прага не дала Лондону однозначный отказ, при этом, по информации источников еженедельника Respekt, заявила о якобы рассмотрении вопроса о высылке российских дипломатов.
При этом чешский министр иностранных дел Мартин Стропницкий заявил еженедельнику, что прежде всего необходимо дождаться реакции Москвы, а также того, как именно Лондон сформулирует свои требования в связи со случившимся. По словам главы МИД, Прага будет придерживаться в этом вопросе будущей общей позиции НАТО.
"Дело Скрипаля"
Москва запросила доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.
Позже премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила Россию в причастности к отравлению и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон вышлет 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты на высшем уровне, а также отзывает приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить столицу королевства.
В российском МИД назвали действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения "абсолютно сумасшедшими". В ведомстве отметили, что Москва в ближайшее время подготовит адекватный ответ на действия Лондона, в том числе вышлет британских дипломатов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом в отношении россиянки Юлии Скрипаль. Это дает следствию основания запрашивать информацию, в том числе у зарубежных коллег. Также это позволит СК вести следственные действия, в том числе допросы и обыски.