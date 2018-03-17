Назарбаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

АЛМА-АТА, 17 мар – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост председателя КНР, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок. Выборы главы государства состоялись утром в субботу на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва путем тайного голосования.

"Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Си Цзиньпина с назначением на пост председателя Китайской Народной Республики", — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Казахстана отметил, что это событие является "высокой оценкой народом Китая вклада Си Цзиньпина в дело продвижения национальных интересов страны".

"Я верю, что под вашим руководством Китай достигнет еще больших вершин на пути построения общества среднего достатка. Абсолютно не сомневаюсь, что в будущем стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем в различных сферах продолжит свое динамичное развитие, а дружба между нашими народами еще более укрепится", — отмечается в телеграмме, которую цитирует пресс-служба.

Назарбаев отметил его личную дружбу с китайским лидером, основанную на доверии и взаимопонимании. "Уверен, что наши отношения и совместная работа и в дальнейшем будут являться прочной основой для плодотворного сотрудничества Астаны и Пекина", — говорится в телеграмме. Назарбаев пожелал Си Цзиньпину здоровья и благополучия, а дружественному народу Китая — процветания и развития.