Источник: Эрдоган и Меркель обсудили по телефону двухсторонние отношения

АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в четверг телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, обсудив в ней двусторонние отношения, отношения между Турцией и ЕС и региональные вопросы, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

"Эрдоган поздравил Меркель с официальным вступлением в должность канцлера и пожелал удачи на этом посту. Оба лидера подчеркнули решимость придать импульс диалогу и сотрудничеству между Турцией и Германией, отметили важность совместной работы над проблемой незаконной миграции и помощи беженцам, а также подчеркнули необходимость борьбы с террористическими организациями. В этой связи они отметили важность саммита ЕС — Турция, который пройдет в Варне 26 марта", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Эрдоган проинформировал Меркель о деталях операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.