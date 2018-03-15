В ЛНР обвинили силовиков в нарушении режима прекращения огня

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (146)

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по территории самопровозглашенной Луганской народной республики после шести дней перемирия, заявил РИА Новости в четверг официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. В четверг Народная милиция ЛНР заявила, что режим тишины сохраняется седьмые сутки подряд.

"ВСУ вновь нарушили взятые на себя обязательства. В 18.15 из АГС (автоматический гранатомет станковый — ред.) был произведен обстрел в направлении населенного пункта Славяносербск", — заявил Марочко.

По его словам, обстрел велся с позиций украинских силовиков в районе населенного пункта Лопаскино.