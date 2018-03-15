Савченко извинилась перед Парубием за обвинения по снайперам на Майдане

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Депутат Надежда Савченко сообщила, что снайперов в гостиницу "Украина" в центре Киева в 2014 году привел глава комитета Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский, а не спикер парламента Андрей Парубий, принесла главе парламента извинения за ошибочное заявление, сделанное ранее.

Ранее в четверг Савченко заявила журналистам, что видела, как Парубий в 2014 году во время "евромайдана" привел снайперов в гостиницу "Украина" в центре Киева. Савченко заявила, что власть преднамеренно блокирует расследование преступлений во время Майдана, так как многие ее представители причастны к противоправным действиям.

"Если я сказала "Парубий", тогда я прошу прощения… публично приношу извинения Парубию… Если я говорила фамилию Парубий, то имела ввиду — Пашинский", — сказала Савченко журналистам в четверг в Раде, ее транслировал телеканал "112 Украина".